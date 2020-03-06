Российские противолодочные самолеты провели учебный полет южнее Фареро-Исландского рубежа

06.03.2020, 9:23, Разное

Противолодочный самолёт Ту-142, созданный на базе стратегического турбовинтового бомбардировщика Ту-95. Фото: Russianplanes.net

На прошлой неделе норвежские и британские истребители дважды поднимались в воздух по тревоге, чтобы встретить два противолодочных самолета Северного флота во время их учебного полета над Норвежским морем.

By Thomas Nilsen марта 03, 2020

Два самолета Ту-142 совершили полет на юг у границ норвежского воздушного пространства 26 и 27 февраля.

Пресс-секретарь ВС Норвегии майор Бриньяр Стурдаль.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Норвегии майор Бриньяр Стурдаль рассказал Barents Observer, что «эти российские самолеты относительно регулярно летают над морскими пространствами к северу от Норвегии», при этом добавив, что «обычно они не залетают так далеко на юг, как на этой неделе».

Самолеты вошли в воздушное пространство над Баренцевым морем с Кольского полуострова, продолжили движение западнее Нордкапа, а затем направились на юг вглубь так называемого Фареро-Исландского рубежа, стратегически важного района в северной Атлантике. В случае потенциального конфликта прорыв российским флотом Фареро-Исландского рубежа важен для создания оборонительного бастиона для защиты стратегических подводных лодок, патрулирующих Баренцево море и Северный Ледовитый океан.

«Норвежские истребители F-16, являющиеся частью дежурных сил НАТО в Будё, вылетали по тревоге на задания как в среду, так и в четверг», — сказал майор Стурдаль.

Британская газета «Экспресс» сообщила, что два российских самолета залетели так далеко на юг, что в воздух были подняты даже истребители «Тайфун» британских ВВС с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Однако до встречи с британскими истребителями российские летчики где-то между Норвегией и Исландией снова повернули на север.

По сообщению пресс-службы Северного флота в Североморске на Кольском полуострове «продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов»

Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Его основная задача — охота на подводные лодки НАТО и электронная разведка.

Эти самолеты также могут играть важную роль в поисково-спасательных операциях в Арктике.

Как Barents Observer уже сообщал, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 устарели и скоро их планируется заменить модернизированным вариантом реактивных самолетов Ту-204 или Ту-214.

Ту-142 был разработан в начале 1960-х годов.

Оборонительный бастион

За последние два года российский Северный флот провел несколько учений в Норвежском море, что, по мнению западных наблюдателей, является частью концепции оборонительного бастиона.

Российская концепция оборонительного бастиона. Источник: Министерство обороны Норвегии.

В августе прошлого года учения «Океанский щит», которые, как заявлялось в начале, должны были ограничиться водами Балтийского моря, собрали у побережья Норвегии крупнейшую группировку российских военных кораблей после холодной войны.

В октябре восемь атомных подлодок Северного флота неожиданно вышли в западном направлении со своих баз на Кольском полуострове. Часть из них отправилась в Норвежское море, причем две из них — «Щука-Б» и «Ясень» — прошли дальше Фареро-Исландского рубежа и долго оставались в Северной Атлантике и вернулись домой только к Новому году.

Учения Cold Response

В понедельник на севере Норвегии стартовали международные учения Cold Response, в которых принимают участие более 15 тысяч военнослужащих из девяти стран. Территория учений простирается от Нарвика до Порсангермуена в Финнмарке, а их основная часть пройдет на территории Трумса.

Пресс-секретарь майор Стурдаль не стал проводить связь между необычными полетами на юг российских противолодочных самолетов и проведением Cold Response.

При этом он сказал: «В прошлом мы сталкивались с тем, что учения союзников на нашей территории приводили к определенному росту наблюдательной активности со стороны России, подобных этой».

Российские наблюдатели

В соответствии с Венским документом ОБСЕ Норвегия пригласила для наблюдения за Cold Response российских военных инспекторов.

На прошлой неделе российская морская пехота провела боевые стрельбы в Печенгском районе примерно в 20 километрах от норвежской границы. Также состоялся первый пуск новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне в Республике Коми.

Учения Cold Response продлятся до 18 марта.

Норвежские военнослужащие в гарнизоне Порсангермуен. Фото: Томас Нильсен