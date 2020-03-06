Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

06.03.2020, 9:22, Новости дня

В торговом центре «Садовод» решено отправить на карантин торговцев из Китая.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта своим указом ввел в действие режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

«Полностью закрыть границы невозможно, поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса. В столице благодаря усилиям оперштаба и Роспотребнадзора удается избегать массового распространения эпидемии. Ситуация относительно спокойная», – рассказал градоначальник.

Согласно указу, те, кто посещал Китай, Южную Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию и другие страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны сообщать о своем возвращении по телефону +7(495) 870-45-09, а также самоизолироваться дома на срок до 14-ти дней.

В случае появления симптомов заболевания необходимо вызвать врача на дом.

Все работодатели в Москве должны обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах. Всех заболевших необходимо тут же отправлять домой.

В Москве благодаря усилиям Оперштаба и Роспотребнадзора удается избегать массового распространения коронавируса, отметил 5 марта Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что в знаменитом московском торговом центре «Садовод» решено отправить на карантин торговцев из Китая.

Напомним, что в России зафиксирован седьмой за два месяца случай заболевания. В Санкт-Петербурге госпитализирован итальянский студент Рикардо Пизатти. Всего в мире заражено более 97 тысяч человек.