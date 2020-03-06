Большим всё позволено

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06.03.2020, 9:22, Новости дня

В Москве на Кутузовском проспекте автовоз развернулся через 12-полосную магистраль.

На Кутузовском проспекте в Москве водитель автовоза решил развернуться прямо через середину 12-полосной трассы.

Огромная платформа с восемью легковушками на борту перегородила дорогу потоку, некоторые машины отважно проскакивали мимо.

Гигант долго выполнял манёвр, и наконец ему это удалось. Остальные участник движения явно были в шоке.

Напомним, что в феврале очевидец снял на видео последствия ДТП на Пхукете – грузовик практически снес здание круглосуточного супермаркета.

В конце февраля страшная авария произошла в Кемеровской области, где погибли пять человек.



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