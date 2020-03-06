Календарь: 6 марта — День первой в мире женщины-космонавта

06.03.2020, 9:22, Новости дня

В этот день в 1937 году родилась космонавт, Герой Советского Союза, Валентина Владимировна Терешкова.

После первых успешных полетов советских космонавтов у Сергея Королева появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Поиск претенденток начался в 1962 году, критерии были следующими: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро, одна из которых и была Валентина Терешкова.

В марте 1962 года она была зачислена в отряд космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта и призвана на срочную воинскую службу в звании рядового. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» Терешкова совершила первый в мире космический полет женщины-космонавта, проведя на орбите почти трое суток. Свою подготовку к полету Валентина скрывала от родных, чтобы не беспокоить. В день первого полета в космос она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов, о новости они узнали по радио.

Всю жизнь Валентина Владимировна занималась общественной деятельностью, занимала активную жизненную позицию. Она была депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР, возглавляла Комитет советских женщин. В 2008-2011 годах Валентина Терешкова — депутат Думы Ярославской области от партии «Единая Россия», а с 2011 года — депутат Государственной думы России.

Также с 2015 года она — президент некоммерческого благотворительного фонда «Память поколений». А еще Валентина Терешкова участвовала и в церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр, проходившей 7 февраля 2014 года в Сочи, — в числе восьми избранных персон России она несла Олимпийский флаг.

Её именем названы улицы во многих российских городах, школа № 32 города Ярославля, в которой она училась, кратер на Луне и малая планета 1671 Chaika. Также существует 2 памятника Терешковой: на Аллее космонавтов в Москве и в Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземлилась.

События дня:

1790 г. — Джон Гринвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор.

1902 г. — основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

1967 г. — дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели.

Именинники:

Александр, Георгий, Даниил, Константин, Ольга, Павел.

Родились:

Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014 гг.) — колумбийский писатель.

Михаил Жванецкий (1934 г.) — писатель-сатирик.

Татьяна Буланова (1969 г.) — российская популярная певица.

Василий Уткин (1972 г.) — российский спортивный журналист и актер.