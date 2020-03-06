Два человека погибли из-за выброса метана в российской шахте

06.03.2020, 9:22, Новости дня

Угрозы взрыва нет.

По меньшей мере два человека погибли из-за выброса метана в шахте «Воркутинская» в республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе «Воркутауголь», в момент выброса в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли самостоятельно пробраться к свежему воздуху. Двое других работников остались в забое и погибли.

По данным спасателей, на момент происшествия в шахте находились 106 человек. На данный момент 104 рабочих выведены на поверхность. Причины произошедшего выясняются. Работа предприятия приостановлена, горные выработки разгазируют. Угрозы взрыва нет.

Выбросы метана нередко приводят к взрывам с летальными исходами. В 2017 году трое горняков стали жертвами взрыва на шахте «Норникеля».