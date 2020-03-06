Мнение: Переговоры

06.03.2020, 9:08, Разное

Сегодня пройдут переговоры Эрдогана и Путина в Москве. Тема — ситуация в Идлибе. Возможно, за рамками этой темы будет и обсуждение ливийской войны, так как и Россия, и Турция ведут эти две войны, а обострение в Идлибе началось синхронно после того, как Турция перебросила в Ливию порядка 4 тысяч наиболее боеспособных боевиков как раз из района Идлиба.

У переговоров есть свои ограничения, за которые стороны заходить не будут. Для России "красной чертой" является прямое столкновение с Турцией. Оно не просто нежелательно, а категорически невозможно. Турки уже прямо заявили, что если сочтут себя атакованными, то будут вынуждены воспользоваться своим правом перекрытия проливов, что поставит российскую группировку в Сирии перед невозможностью ее полноценного снабжения. Для Эрдогана "красной чертой" является дальнейшее продвижение сил Асада вглубь Идлибской зоны — нынешнее обострение уже привело к тому, что порядка 700 тысяч человек снялись из зоны боевых действий и устремились к турецкой границе. Каждый километр занятых Асадом территорий — это новые десятки тысяч беженцев. В Турции сегодня находится 3,4 млн сирийцев, на территории Большого Идлиба — еще 3 млн, воможно, больше. При этом все они категорически не намерены быть "освобожденными".

Задача-минимум Эрдогана: остановиться на текущей линии разграничения, максимум — вернуть разграничение по линии турецких наблюдательных постов, часть из которых теперь в глубине зоны Асада. Задача Путина — убедить Эрдогана, что в ответ на его успехи в Ливии он будет немедленно получать проблемы в Сирии.

У двух войн подоплека одна. Турция намерена стать крупнейшим региональным газовым хабом, через который будут проходить все без исключения маршруты поставок трубопроводного газа из региона в южную Европу. Россия намерена получить доминирующее положение на юге Европы, а потому ведет борьбу с Турцией и ее целями, так как в случае реализации Эрдоганом задуманного Газпром и его газ станут полностью зависимыми от вентиля на территории Турции, которым единолично управлять будет Эрдоган.

Вентиль — мощное оружие. Открывая его одним, и затягивая его перед другими, можно получить в руки мощный инструмент политического давления на всех без исключения игроков — как продавцов газа, так и его покупателей. В данном случае Кремль воюет с Турцией "по доверенности", которую ему выдали все заинтересованные страны и стороны — Израиль, Евросоюз в том числе. Фактически выступая их наемником.

Однако ключевое ограничение — невозможность прямого столкновения с Турцией. Задачу нужно решать непрямыми методами, в чем Путин крайне и откровенно слаб. И не только по причине ограниченного интеллекта, но и по причине слабого набора инструментов.

Собственно, это и есть фон переговоров.Каждый будет стараться решить свою задачу и не дать решить "партнеру" его.

Эрдоган в определенном смысле имеет чуть больше пространства для маневра. Если переговоры будут сорванными или не решат до конца все противоречия, он может продолжить истребление военного потенциала Асада, который уже на грани. Асад был вынужден для операции в Идлибе собирать все, что у него есть, и это уже привело к восстанию в Дераа, которое сейчас пытаются задушить головорезы из шабихи — сирийские коллективос, вооруженные уголовные элементы. Последняя надежда любого диктаторского режима. Эрдоган может обезопасить себя в Ливии, перемолов значительные силы про-российских прокси-структур Асада в Сирии до состояния, когда они не смогут проводить крупные наступательные действия. Этим он развяжет себе руки в Ливии.

Положение договаривающихся сторон сегодня примерно равное — Асад (а будем говорить точнее — российские советники) заняли часть территории Идлиба, нарушив созданную Турцией инфраструктуру наблюдательных постов. В случае фиксирования текущей линии соприкосновения Эрдогану придется создавать взамен утраченных постов новую их сеть. Но и Турция серьезно подорвала наступательный потенциал про-российских прокси, чем существенно облегчила свое положение в Ливии. За Эрдогана играет "красная черта" Путина — Кремль не может допустить прямого столкновения с турками, а потому крайне заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий. В любой момент любая случайность может поставить Россию и Турцию за грань прямой войны в Сирии, а это приведет к коллапсу снабжения и провалу вообще всех планов военного присутствия.

При таких вводных итогом переговоров с высокой степенью вероятности может стать договоренность о "деэскалации". Но новый статус-кво менять уже никто не будет — Турция вряд ли выведет свои войска из Идлиба в качестве гарантии от нового наступления "партнера". На слово Путину Эрдоган верить точно не будет.