Мнение: 15 млрд на пустое мероприятие!

06.03.2020, 9:05, Разное

Интересно, когда министр финансов Силуанов говорил, что реализация поручений Путина, изложенных в послании Федеральному собранию, обойдется в 2020 году в 85 млрд рублей, он учитывал 14,8 млрд на всенародное голосование поправок в Конституцию? Наверняка нет.

Почти 15 млрд на пустое мероприятие! Пострадавшие от наводнения в Иркутской области в прошлом году получили компенсаций на меньшую сумму – порядка 13 млрд. Видимо, поэтому многие до сих пор без жилья, и уже новое правительство вынуждено выделить из резервного фонда дополнительные 3 млрд.

Конечно, сравнивать холопьи беды с царскими забавами нельзя. Только игрушки становятся все более бессмысленными и дорогостоящими.

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