Смартфон-гармошка TCL складывается втрое

06.03.2020, 8:54, Новости дня

Китайская компания TCL раздала журналистам прототип, сочетающий в себе возможности сразу трех устройств. В полностью развернутом виде он представляет собой 10-дюймовый планшет. Если экран согнуть один раз, аппарат превратится в фаблет, если еще раз — в 6,65-дюймовый смартфон, хотя и очень толстый.

В отличие от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, у концепта TCL два места сгиба. Складывающиеся пополам дисплеи и без того пока очень ненадежны, а два шарнира делают конструкцию еще более хрупкой. Более того, три аккумулятора делают устройство «невероятно тяжелым», пишет The Verge, а в полностью сложенном виде оно выглядит как три смартфона, уложенных в стопку.

В то же время гаджет форм-фактора «три в одном» может быть невероятно функциональным. Например, пользователи могут начать смотреть видео в режиме смартфона, а потом развернуть его в планшет, приспособив третью экрана экрана под подставку. В режиме смартфона приложение календаря может показывать расписание на день, при переключении в планшетный режим — список задач на весь месяц.

Также TCL показала ранний концепт слайдера с раздвижным дисплеем. Его — как обеденный стол — можно раздвинуть горизонтально, увеличив площадь панели почти вдвое. Правда, розданный журналистам образец не был рабочим, и сама идея пока очень далека от реальности.

Намерена ли TCL выпускать смартфон-гармошку в продажу, в компании не сказали. С учетом, что складные модели уже пересекли отметку в $1500, стоило бы такое устройство очень дорого.

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Вести.Hi-tech



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