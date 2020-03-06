Женское тело во всех ракурсах покажут в Новосибирске на выставке

06.03.2020, 8:54, Новости дня

В Новосибирске готовят к открытию провокационную "выставку вагин". Необычная экспозиция под названием "Любовь через искусство" объединит 25 художников со всех концов России.

Главной темой выставки станет человеческое тело во всех ракурсах и преимущественно женское. По задумке кураторов проекта, выставка открывается в весьма символическую дату – на следующий после Международного женского праздника день. Всего будет представлено восемь арт-объектов в формате инсталляций и порядка пятидесяти картин.

Посетить экспозицию смогут все желающие, достигшие 18-летнего возраста, сообщают "Вести Новосибирск". Организаторы впервые предприняли попытку объединить художников вместе, а также создать одно общее "пространство переживания, где тема любви и сексуальности раскрывается через самые разные аспекты", — написала одна из кураторов проекта поделилась на страничке в соцсети.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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