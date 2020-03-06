«Какие танцульки!»: двухлетняя дочь Эммануила Виторгана «зажгла» под пение отца

06.03.2020, 8:42, Разное

Жизненная энергия Эммануила Виторгана впечатляет многих. В таком возрасте артист продолжает принимать участие в постановках и встречаться с поклонниками. Сейчас актер занят подготовкой к творческому вечеру, где будут присутствовать зрители. Моментом из репетиции он поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

Но фолловеры сразу обратили внимание на танцующую под пение отца двухлетнюю Этель. Она мило притоптывает ножками и внимательно смотрит по сторонам. Разумеется, поклонники не могли не оставить восторженные комментарии под публикацией.

«Как трогательно! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)», «Хорошо поют ,но главная артиска ваша дочечка», «Какие танцульки!», «Какая милашка, а танцует», «Красатулька тоже в теме родителей!!! Сладкая танцорша», – написали они.

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 3 Мар 2020 в 7:38 PST

Напомним, у Эммануила Виторгана есть еще одна маленькая дочь – Клара. Ей всего пять месяцев. Его супруга Ирина Млодик младше его на 22 года. Также у артиста есть старшие дети от других браков – взрослые Ксения и Максим.