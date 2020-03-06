На западе Москвы обнаружены трупы известных шахматистов

06.03.2020, 8:42, Разное

Тела парня и девушки найдены в квартире на западе столицы. «Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора», – цитирует источник «Москва 24».

Рядом обнаружен труп 27-летнего Станислава Богдановича. В 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. По предварительной информации, причиной смерти молодых людей стал веселящий газ. Следователи начали проверку.