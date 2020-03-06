Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

06.03.2020, 8:37, Разное

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга. Таким образом существенно снижается риск развития деменции в преклонном возрасте.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Сначала всем респондентам позволили питаться так, как им хочется без ограничений. После проведения плановой проверки состояния их организма, людей перевели на низкоуглеводную диету. Она включает в себя мясо птицы, яйца, сыр, орехи, капусту, морепродукты и рыбу. Абсолютно все испытуемые показали заметное улучшение работы центральной нервной системы и мозга.

Эксперты объяснили, что суть низкоуглеводной диеты — перепрограммировать организм на получение энергии из более полезных продуктов. При несбалансированном питании клетки человека получают питательные вещества из глюкозы. Из-за этого в более преклонном возрасте ускоряется метаболизм, что и приводит к старческому слабоумию. Диета же позволяет использовать в качестве основы питания кетон. В этом случае старение мозга замедляется.



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