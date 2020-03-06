Валерия создаст шоу о жертвах насилия

06.03.2020, 8:37, Разное

Российская певица Валерия собирается запустить авторскую программу, которая посвящается пострадавшим от домашнего насилия женщинам. Также звезда намерена создать партию «Сильные женщины».

В общении с работниками СМИ Валерия заявила, что хочет лично стать ведущей нового проекта, который будет выходить на видеохостинге YouTube, а гостями шоу станут представительницы слабого пола, пережившие издевательства и насилие, но при этом сумевшие вырваться из данного порочного круга. Съемочный процесс пройдет в общей недвижимости Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина, он намерен заниматься продвижением программы своей спутницы жизни. О названии шоу ничего неизвестно, а презентация должна состояться совсем скоро.

Певица и продюсер вместе уже больше 15 лет. Они познакомились на мероприятии в Саратовской области. Тогда поп-исполнительница приняла решение закончить собственную карьеру в шоу-бизнесе, пытаясь прийти в себя после расставания с бывшим супругом Александром Шульгиным. Иосиф Пригожин приехал в регион для поиска нового музыкального дарования в целях сотрудничества с ним. Он предложил Валерии снова заняться написанием новых песен, после чего выпустили новый альбом и в 2004 году сыграли свадьбу.