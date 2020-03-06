Мнение: Письмо: «Подчиняться его авторитаризму я не смогу»

06.03.2020, 8:18, Разное

Для самостоятельного разбора.

0kimama

Дорогая Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за разбор моего прошлого письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1097472.html

Ситуация радикально поменялась, но менее запутанной не стала.

Мне тяжело дался прошлый разбор, я двадцать раз перечитала все и как смогла проанализировала. В итоге сделала вывод, что из башни пора бы спуститься и со своим страхом, который приводит к зеленому винограду, тоже как-то разобраться. Взяла себя в руки и пошла исправлять ситуацию. Насколько могла.

В прошлый раз все закончилось тем, что документы были у него (точнее уже в консульстве), он мне не писал (потому что до этого я своим решетом вынесла ему мозг) и я тоже не писала, сидела тихо, поджав хвост и накручивая себя. Я уже точно для себя решила, что отдам деньги за визу и удалюсь, но после разбора решила «попробовать шагнуть и посмотреть что будет».

Так вот. Пишу ему:

Я: В., с днём святого Валентина тебя!!!!!♥:))))) Ты меня убить ещё не хочешь?:))))

В: Привет, Натусик! Ты в меня уже влюблена?😊

Я: Офигеть как влюблена!!!!!:))))))))

В: Я знал, что рано или поздно это произойдёт!😂

Я: Конечно :)))) ты так старался, что скоро от страсти армагеддон начнется :))))) в общем, я рада, что убийство отменяется :)))

В: Это потому, что я принял на себя обязательство сделать для тебя визу. А я не болтун, что бы ты там себе не думала. Вот исполню обещание, а там рассмотрю ситуацию заново!))

Я: 😳😳😳 имей в виду, что я твои угрозы записала!!!!! Если что!!!!:)))

В: Где ты угрозы увидела, Натусик?)) Это я про страсти!!)))

Я: Хм…а что со страстями??

В: Кипят … Но я никому не показываю. Пока.

Я: У тебя что ли?? Я думала они только у меня кипят :)))

В: Я скрытная натура. У меня они кипят два года уже.

Я: Может это давление??))

В: Намекаешь на что-то возрастное?

Я: Всякое бывает, надо себя беречь :))))

В: Нужно больше аэробных тренировок, я считаю

Я: Я чувствую ты поднаторел в этом деле :)))) Можно ещё акробатику добавить

В: Сначала прочитал «аквааэробику» …))

Я: При благоприятных стечениях обстоятельств — и аквааэробику тоже :))) Главное, фотки в трико и шапочке мне пришли :))))

В: Ну не, интимные фотки я не рассылаю …

Я: Чей это?:))))

В: Берегу для одной, единственной!!

Я: И долго ты их ещё беречь собрался?:)))))

В: Не, решил тебе лучшие годы посвятить

Я: Лучшие — это какие?:)))) 2063-2064?:))))

В: Не, в 2020-м стартану!✌🏻

Я: Только предупреди…. ладно??:))))

В: Хорошо. Ориентировочно — на следующей неделе

Я: Я подготовлюсь :))))

В: Как?! Ты до сих пор не готова?

Я: Так ты же меня не посвящал в свои планы :)))) первый раз слышу :))

В: Мы с тобой в В. уже недели две собираемся. Разве нет?

Я: Ну это не лучшие годы :))) это лучшие два дня :)) к ним можно не готовиться :)))

В: Как два?? Вроде на три договаривались!

Я: Да? Ну три :)))

и т.д. Весь разговор из шуток ни о чем.

После этого он опять начал писать как и раньше. Потом сообщил, что сделал годовую визу и позвал в кино. В кино мы сходили, на следующий день опять позвал в кино. Сходили и на следующий день. На парковке после фильма первый раз поцеловались. Подарила подарок на 23 февраля, достаточно дорогой. Шестое наше свидание (за два года) было уже в аэропорту. Поездка была красивой. Бизнес-лаунж, лобстеры, мерс с водителем, романтичные моменты. Но…

Он оказался очень авторитарным. Большой начальник, закрытый, напряженный, немногословный, который «устал от баб» (это цитата). И у него такое либидо, какого я еще в жизни не встречала. Ну т.е. по пять раз в день — это для меня слишком много. Даже три — и то много. И он очень хотел, чтобы я его слушалась.

У меня плохой в этом плане характер, я слушаюсь редко. На этой почве были не то чтобы конфликты, но я видела, что он раздражается, но сдерживается. Настолько раздражается, что я думала, что все, конец истории. Вернемся и разойдемся.

Я для него тоже, видимо, предстала в другом обличье. Он сказал, что думал, что я «девочка-колокольчик», а оказалось, что меня «не так-то и легко обидеть, слишком опытная».

Где-то посередине поездки он сказал, что влюблен. Фразой «Натусик, и почему я в тебя такой влюбленный?». Переспросила что он имеет в виду. Сказал, что что сказал, то и имеет. Не знала как отреагировать и поменяла тему. К тому моменту его раздражительность сняла с меня влюбленный флер и сказать ему то же самое язык не повернулся.

В общем, напоследок в аэропорту он даже повысил на меня голос (я как-то не там стояла и не то сделала по его мнению). Я скисла. Потом кисло попрощалась и уехала домой. Думала все. Финита ля комедия. Не расстроилась, но и радоваться особо нечему. Закрыла для себя эту историю.

Но. Он продолжил писать. Спросил как я добралась, как себя чувствую. На следующий день писал постоянно, шутил. И на послеследующий. Потом пригласил отметить его ДР.

Я не знаю теперь как быть. С одной стороны меня к нему тянет. Но как реагировать на раздражение в свой адрес? (он объясняет его чем-то в стиле «я же не серьезно, почему ты так все воспринимаешь?.. я отвык общаться с женщинами». Но мне кажется, что дело в огромной разнице ОЗ). Да и «подчиняться» его авторитаризму я не смогу. И не знаю надо ли. И заниматься сексом по 3-5 раз в день тоже не смогу.

В общем, получилось нечто, чего я точно в своих «мечтах» не представляла. Каша оказалась не рисовой, а овсяной 🙂 Пока я ощущаю эти «отношения» как тупиковые. Не вижу перспективы. Или это опять зеленый виноград?

Спасибо вам за все, что вы делаете, и вашим комментаторам — тоже спасибо!