США рассекретят «тысячи страниц» Договора о нераспространении ядерного оружия

06.03.2020, 8:14, Новости дня

США, Великобритания и Россия рассекретят документы, отражающие ход переговоров о подписании Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу в марте 1970 года. Кристофер Форд, заместитель госсекретаря по вопросам нераспространения ядерного оружия заявил об этом в четверг, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной 50-летию вступления договора в силу.

По словам Форда, в честь юбилея страны, подписавшие договор в 1970 году – США, Россия и Великобритания – проведут мероприятие, посвященное годовщине, в ходе которого состоятся панельные дискуссии «о прошлом, настоящем, и, возможно, будущем» договора.

В рамках мероприятия будут опубликованы ранее считавшиеся секретными документы, касающиеся обстоятельств, при которых был подписан договор.

«Таким образом, американские документы, российские документы и британские документы, которые помогут пролить… свет на историю переговоров о ДНЯО и раскрыть некоторые детали того, как договор был составлен», — рассказал Форд.

США обязуются вскоре опубликовать несколько траншей документов – «общее количество будет составлять тысячи страниц», что позволит дать «новое понимание истории» ДНЯО, заявил представитель Госдепартамента.

Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан Комитетом по разоружению ООН, чтобы установить преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Договор был открыт для подписания в июле 1968 года и вступил в силу 50 лет назад, 5 марта 1970 года. Депозитариями ДНЯО являются США, СССР и Великобритания. Франция и КНР подписали договор в 1992 году. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.