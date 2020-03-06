Кардиологи рассказали, как снизить риски развития болезней у женщин

06.03.2020, 8:07, Разное

По мировой статистике, ишемическая болезнь является самой распространённой причиной смерти. Она в 31% случаев провоцирует летальный исход, а потому кардиологи рассказали, как снизить риски развития болезней у женщин, ведь те не редко игнорируют состояние здоровья.

По мнению специалистов, в первую очередь нужно пересмотреть свой рацион. Исследования продемонстрировали, средний европейский житель употребляет повышенное количество обработанного мяса, а также сахаров и натрия, а это в свою очередь приводит к выработке противовоспалительных цитокинов. Именно они провоцируют многие недуги сердца. Противоположный эффект достигается в том случае, если перейти на средиземноморскую диету, в основе которой лежат фрукты, овощи, зелень, семена, орехи, бобовые, специи и крупнозерновые культуры. Если же правильное питание совмещать с занятием спортом, можно добиться серьёзного снижения рисков развития сердечных болезней у женщин.

Не менее важно следить за эмоциональным состоянием и не допускать стресс и умственное напряжение. Повышенный уровень кортизола приводит к нарушению функционирования сердечно-сосудистой системы. Чтобы этого не происходило, представительницам прекрасного пола нужно чаще проводить время в приятной компании родственников или больше общаться с членами семьи, а также практиковать йогу и заниматься медитацией. Ночной отдых в достаточном количестве также окажет положительное влияние.

Наибольшего же эффекта и оздоровления организма и в первую очередь сосудов, можно добиться, если отказаться от вредных привычек. Учёные доказали, у тех, кто употребляет алкоголь и никотин, на 70% повышается риск смерти в связи с нарушениями работы сердца.