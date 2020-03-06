Сергей Нетиевский перестал катать на мотоцикле подругу после ее нелестного высказывания о сексе с ним

06.03.2020, 8:07, Разное

Сергей Нетиевский, обожающий гонять на своем байке, пояснил Алле Довлатовой в ее шоу об одном курьезном случае, связанным с его пристрастием. Однажды юморист покатал на мотоцикле подругу, и она сравнила такую прогулку с сексом.

«Это лучше, чем секс», — заявила девушка посте того, как Нетиевский остановил свой байк, прокатив ее с ветерком. Слова подруги показались артисту странными, и он какое-то время перестал катать ее на мотоцикле. Знаменитость признался, ему было обидно слышать такое сравнение в свой адрес.

Экс-директор «Уральских пельменей» не может дождаться, когда в Москве установится теплая погода, чтобы погонять по улицам столицы на своем байке.



Этим летом Нетиевский планирует отдохнуть на черноморском побережье, собирается попутешествовать по Алтаю. Юмористу хочется ближе познакомиться со своей страной. 27 марта Нетиевскому исполнится 49 лет. Артист намерен провести этот день в Москве, посмотреть хорошие фильмы и погулять по окрестностям столицы.