CNN — «политическая эквилибристика» — РФ хочет не только избежать войны с Турцией, но и уберечь двусторонние отношения

06.03.2020, 7:47, Новости дня

На проходящих в Москве переговорах между Россией и Турцией по ситуации в Сирии российская сторона будет стремиться не только предотвратить масштабное турецкое вторжение на сирийскую землю, пишет корреспондент CNN Мэтью Чанс. Как подчёркивает журналист, Москва хочет сохранить престиж, заработанный в Сирии за последние несколько лет, а также уберечь от ухудшения российско-турецкие отношения.

Мэтью, РФ точно не желает вступать из-за Сирии в войну, а Эрдоган, очевидно, хочет как минимум быстро добиться прекращения огня. Но чего же хочет Москва?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Думаю, будет справедливо заметить, что реального непосредственного столкновения не желает ни одна из сторон: Турция обладает вторыми по численности вооружёнными силами в НАТО, а РФ — главный сторонник Башара Асада в Сирии — как мы помним, является ядерной державой. Поэтому обе страны — как, впрочем, и всё международное сообщество — хотят избежать конфронтации между ними. Однако ситуация в Сирии дошла до той точки, когда обе страны стали всё ближе подходить именно к такому взрывоопасному и рискованному сценарию.

Что же касается желаний России, думаю, что прежде всего Москва хочет, как вы и сказали, избежать такой прямой конфронтации с входящей в НАТО Турцией и её армией. Однако российский президент Владимир Путин также желает сохранить престиж, заработанный им в Сирии за последние несколько лет. Он отправил туда свои войска, поддержал своего союзника Башара Асада и теперь не хочет, чтобы Турция начала масштабное вторжение на сирийскую территорию, поскольку России, союзной ей Сирии и прочим будет очень трудно его предотвратить, не прибегая к мобилизации очень серьёзных сил — вплоть до тактического ядерного оружия. Так что избежать подобного Москва будет стремиться любой ценой.

Между тем Владимир Путин сейчас исполняет «дипломатическую эквилибристику», ведь РФ имеет с Турцией крайне сложные отношения, и дело здесь не только в сирийском конфликте — да, в этом конфликте они оказались по разные стороны баррикад, но их также объединяют многие другие экономические и политические вопросы. Кроме того, они поддерживают и крепкие торговые связи — в этом году Владимир Путин посетил Турцию, чтобы открыть важный газопровод, по которому российский газ будет через Турцию поставляться в Южную Европу; есть у двух стран и общие экономические интересы другого рода.

Наконец, две страны всё сильнее сближаются в политическом плане; одна из приоритетных политических задач Кремля — добиться отдаления Турции от её союзников в Европе и по НАТО, заняв её сторону с политической точки зрения и поддержав её в тех вопросах, в которых её не поддерживают, например, её европейские и другие союзники.

Итак, повторюсь: российская сторона в данный момент исполняет очень сложную «политическую эквилибристику», чтобы предотвратить масштабное турецкое вторжение в Сирию, а также чтобы сохранить и другие аспекты их многомерных отношений.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.