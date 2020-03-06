«Я экономист». Шмыгаль ответил на вопрос, не профан ли он в экономике

06.03.2020, 7:38, Новости дня

5 марта в эфире телеканала «1+1» премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили, не профан ли он в экономике.

«Нет. Я экономист, кандидат экономических наук», – ответил глава правительства.

На вопрос, что важнее – правильный путь или результат, Шмыгаль отметил, что важно и то, и другое.

Своего предшественника на должности премьер-министра, Алексея Гончарука, он назвал «руководителем правительства технократов, бескоррупционного, начавшего реформы, которые нужно продолжать и завершать».

Шмыгаль также отметил, что по Кабмину передвигается пешком, а не на самокате, как Гончарук.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Шмыгаль родился во Львове, по образованию – инженер-экономист. В 1997-м с красным дипломом окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «менеджмент в производственной сфере». В 2003-м окончил аспирантуру в Институте региональных исследований НАН Украины. Шмыгаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / ФАС заинтересовалась повышением цен на сотовую связь

28.01 / В Совфеде спрогнозировали улучшение благосостояния россиян после поправок в Конституцию

11.01 / Фотограф снял «рога дьявола» над Персидским заливом

09.01 / Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой и взрыв при теракте

14.02 / Календарь: 14 февраля — День святого Сталинтина

29.01 / Покушение на украинского разведчика весной 2019 года в Киеве совершили два гражданина РФ под руководством российских спецслужб

12.02 / Facebook заявил о пресечении операции РФ против Украины

06.02 / Посол США в РФ встретился с российским министром энергетики

13.02 / Маленький ребенок плохо спит? Это может быть нормой

21.01 / Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 года тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика