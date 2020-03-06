«Я экономист». Шмыгаль ответил на вопрос, не профан ли он в экономике

06.03.2020, 7:38, Новости дня

5 марта в эфире телеканала «1+1» премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили, не профан ли он в экономике.

«Нет. Я экономист, кандидат экономических наук», – ответил глава правительства.

На вопрос, что важнее – правильный путь или результат, Шмыгаль отметил, что важно и то, и другое.

Своего предшественника на должности премьер-министра, Алексея Гончарука, он назвал «руководителем правительства технократов, бескоррупционного, начавшего реформы, которые нужно продолжать и завершать».

Шмыгаль также отметил, что по Кабмину передвигается пешком, а не на самокате, как Гончарук.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Шмыгаль родился во Львове, по образованию – инженер-экономист. В 1997-м с красным дипломом окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «менеджмент в производственной сфере». В 2003-м окончил аспирантуру в Институте региональных исследований НАН Украины. Шмыгаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.