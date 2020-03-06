Число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80,5 тыс. человек

06.03.2020, 7:30, Новости дня

Госкомитет Китая по здравоохранению и организация центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве Южной Кореи опубликовали обновленные данные по распространению коронавируса.

В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

Два человека скончались в Гонконге, один – на Тайване, передает РИА «Новости».

Излечились 53 тыс. 726 человек.

За последние сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения, скончались 30 человек. 

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 518 новых случаев заражения коронавирусом. В результате их общее число выросло до 6 тыс. 284. Умерли 42 человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Страны НАТО договорились о расширении учебной миссии в Ираке

12.01 / Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу

23.01 / Басманный суд постановил оставить фигуранта «московского дела» Андрея Баршая под стражей до 27 января

19.02 / VOAэкспресс 18 февраля 2020  

16.01 / Euronews — Еврокомиссия пытается преодолеть неравенство в минимальной оплате труда

14.01 / Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа

31.01 / Суд не стал принимать иск Руслана Шаведдинова к призывной комиссии

24.02 / Депутат в Иране заявил о 50-ти погибших от коронавируса, минздрав заявил, что умерших только 12

14.01 / Иран отправил черный ящик разбившегося украинского Boeing во Францию

18.01 / Боевики атаковали армию Сирии в Абу-Джреф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика