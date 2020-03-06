ФБР решило вербовать россиян рекламой с Высоцким
06.03.2020, 7:30, Новости дня
ФБР разместило в соцсети Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
В качестве фотографии использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Жеглова, передает РИА «Новости».
Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого и рядом логотип и аббревиатура FBI».
При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США.
«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – говорится в объявлении.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ФБР запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян.
Публикации с предложением помогать американским спецслужбам появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Всего было опубликовано три таких объявления и в настоящее время их статус активен.
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