ФБР решило вербовать россиян рекламой с Высоцким

06.03.2020, 7:30, Новости дня

ФБР разместило в соцсети Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

В качестве фотографии использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Жеглова, передает РИА «Новости».

Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого и рядом логотип и аббревиатура FBI».

При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – говорится в объявлении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ФБР запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян.

Публикации с предложением помогать американским спецслужбам появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Всего было опубликовано три таких объявления и в настоящее время их статус активен.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы. Правоохранители еще никому не объявили о подозрении

12.02 / Поиск нового главы «Укрзалізниці» обойдется в 800 тысяч грн

27.01 / Известно, к чему приводит частое зевание

06.01 / Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы

09.02 / В Беларуси сняли короткометражку о жизни Джона Уика

27.02 / Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

04.01 / Путин обеспокоился снижением доходов россиян

19.02 / Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

11.02 / Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения и продление санкций ЕС в отношении бывших украинских чиновников

26.02 / Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика