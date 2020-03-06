Выбраны космонавты для полетов на американских кораблях

06.03.2020, 7:30, Новости дня

Отобрана группа российских космонавтов для полетов на МКС на американских пилотируемых кораблях, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Герой РФ Павел Власов.

«Уже есть группа российских космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях. Никакими распорядительными документами она еще не определена, потому что, честно говоря, нечего им там делать сейчас по текущему состоянию дел», – передает РИА «Новости» слова Власова.

«Один из кандидатов – Андрей Борисенко. Но если у НАСА затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на «Союзе», – добавил он.

Власов отметил, что российские космонавты начнут летать на новых американских кораблях «только тогда, когда американская сторона убедит нас в безопасности их кораблей».

«Пока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет. Наша позиция: полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей. Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций», – отметил начальник ЦПК.

Он также сообщил, что сейчас с американской стороной проходят предварительные переговоры об изготовлении соответствующего снаряжения для российских космонавтов.

«Возможно, они заранее пригласят наших космонавтов для проведения необходимых обмеров», – сказал Власов.

Тем временем глава Россвязи Олег Духовницкий заявил, что не исключает использования ракет компании SpaceX Илона Маска для запуска спутников, однако время для такого подхода пока не пришло.

Отвечая на вопрос, возможны ли запуски российских спутников на иностранных ракетах, если операторы предложат более низкую цену, он сказал: «Ничего невозможного нет, но сегодня мы такой целесообразности не видим и не чувствуем. У нас есть замечательная практика запуска аппаратов «Протонами».

«Ракеты Илона Маска – немного другая категория носителей. Я считаю, что наши отечественные ракеты-носители, такие как «Протон», «Союз» и, в перспективе, «Ангара», – то, что нас устраивает. Пользоваться маркетинговыми ходами и изобретениями Маска нам еще время не пришло», – сказал он.

Напомним, 30 декабря Маск заявил, что первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.

Российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что ряду российских космонавтов уже предложили лететь на новых американских кораблях.