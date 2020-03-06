Мнение: Арестович про Сирию, Британию и Асада

06.03.2020, 7:20, Разное

Арестович, как всегда, хорош! Я уже давно ревниво удивляюсь — блин, ну почему у нас-то таких нет?! Почему вместо шикарного Арестовича — с прекрасным, кстати, русским! — у нас в лучшем случае еле ворочающий языком Яков Кедми (который и не наш никакой), давно изовравшийся до полного неприличия Соловьев, Сатановский с лицом базарного пройдохи, бесноватый Кургинян и прочий зверинец?

Мысленно перебрал этих своих знакомцев по разным ток-шоу — пожалуй, на роль некоего аналога, «русского Арестовича», мог бы подойти разве что мой старый приятель и даже некогда младший собрат по политпиару Сергей Михеев; Михеев мог бы — но тоже уже нет, слишком стал бесноват, Соловьев его испортил. Вон Арестович — как спокоен, с каким достоинством держится! Наши уже, увы, так не могут.

Это не говоря о том, что «вийсковой оглядач» и знает больше. Вот, например, из этой беседы — рассказал факт, о котором я ВООБЩЕ НИКОГДА не слышал. У нас не упоминалось! Хотя это самая что ни на есть недавняя история!

Вот он (на 4.30) рассказывает про обстоятельства, когда в 2013 году тогда еще Обама не стал наносить удар по Асаду, несмотря на применение им химического оружия. Сам случай я помню — тогда вся роспропаганда буквально зашлась и верещала просто на ультразвуке, доказывая ошалелым россиянам, что Асад чист аки агнец и никакого химоружия никогда не применял, всё ему «подбросили враги». Я даже посидел на паре эфиров НТВ — там пропагандисты чуть не в падучей бились, пена изо рта, Норкин бегал как ужаленный — настоящий дурдом!

А вот как про то же самое излагает Арестович:
«Обама тогда не ударил — потому что британцы (в ООН) наложили вето, не захотели участвовать. А наложили британцы вето, потому что очень обиделись на США — они очень сильно подгадили британцам в Афганистане в 2013 году. Тогда британцы выделили умеренного талиба и везли его на переговоры в Лондон, американцы не постеснялись и по колонне с британским спецназом нанесли удар со своих дронов, ранили двух спецназовцев и убили четырех афганцев, включая того талиба. В итоге Британия не поддержала американцев в идее наказать Асада — а он там занимался откровенным геноцидом…»

Интересно. Скорее всего, и Арестович не видит всей картины — но очень интересный факт сам по себе: оказывается, в тот момент, несмотря на всю истерику в России «для внутреннего употребления», Асада прикрыли от США… британцы. Ч.т.д. Все-таки ясно, для кого путинская РФ таскает в Сирии каштаны из огня.

Источник: Размышления вольного социолога



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