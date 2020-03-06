Мнение: Московская сделка. Комментарий эксперта

06.03.2020, 7:18, Разное

Немецкий журналист Джулиан Репке более известный как "Джихади Джулиан" о московской сделке Путина и Эрдогана и на тему вопроса, кто и что кому слил.

"Ни слова о 8 осажденных турецких наблюдательных постах. Ни слова о выходе режима из ЛЮБОГО города. Снова «буферная зона», как в Астане (ранее), которая использовалась Асадом, Путиным и Ираном для захвата большей части зоны. Эрдоган сдался. Легко и просто. Чертов МИЛЛИОН гражданских лиц был насильственно перемещен наступлением Асада-Путина с декабря.

Это соглашение сделает их ВПЛ на десятилетия или навсегда.

Просто невероятно. Еще три турецких солдата были убиты в Идлибе сегодня. Их смерть на Эрдогане, потому что теперь они умерли напрасно. КАК ЧАСТО Эрдоган публично обещал освободить наблюдательные посты осажденной турецкой армии? 10 раз? 20 раз ?! Более 60 турецких солдат погибли за это обещание. Понятия не имею, как турки все еще могут его поддерживать. Люди утверждают, что я хотел увидеть «войну» между Россией и Турцией. Кто-нибудь из вас следил за пресс-конференциями ?! Турция убила сотни солдат Асада и уничтожила поставляемую Россией технику стоимостью в несколько миллионов долларов. Тем не менее Путин пообещал не вступать в конфликт с Турцией и выразил соболезнования. Турция оказалась на пути победы, если бы наконец решила использовать свои сотни танков и тысячи военнослужащих в Идлибе. И все это, не вызывая ничего серьезного со стороны России. Но нет. Что касается оппортунизма, трусости и плохого руководства, Эрдоган решил позволить Путину и Асаду победить" (с) Джихади Джулиан

Вот видите, все благодаря Эрдогану. У фанатов боевиков сегодня забавный траур.

Возможно завтра сделаю подборку эталонного батхерта.

Ниже, сделка в картах.

Касательно вопросов о том, что сделка выглядит шаткой.

Именно так. Уступки Эрдогана очевидны, именно поэтому внутреннее давление в самой Турции может подтолкнуть его к новой авантюре и разрыву сделки, но это поставит Турцию в еще более худшие условия, так как уже само согласие Эрдогана на эти прямо скажем не очень выгодные для Турции условия, говорит о том, что ради сохранения вменяемых отношений с РФ и Ираном, он готов идти на уступки. А если он после всего что произошло, разорвет эту сделку, то вряд ли он получит после этого даже такие условия.

Плюс комментарий военкоров Anna News с места событий.

Артиллерия не стреляет, самолёты не летают. Дадих отстояли. Все стороны выслушали президентов и пошли отдыхать. Компания была непростой, все стороны понесли немалые потери. Ценой десятков турецких солдат Эрдоган спас террористические отряды от окончательного разгрома, но даже прикладывая сверхусилия и откровенно шаниажируя своих оппонентов, турецкой стороне не удалось отстоять трассу М-5. Контролируя ее сирийцы смогут по-новому взглянуть на послевоенное восстановление страны. Наконец-то Алеппо получит нормальный доступ к рынкам Дамаска и прибрежных портам. Город сможет начать реальное восстановление своих северных и западных промышленных зон, которые давали огромное количество рабочих мест до войны. В свободный проезд по трассе М-4 я не верю, в любом случае пока Джиср аш-Шугур остаётся неофициальной столицей террористов из бывших советских республик наша съёмочная группа этой дорогой пользоваться не будет. Лучше потратить лишние час или полтора, объезжая эти районы, чем расстаться с жизнью на первоклассном шоссе. Для нашей съёмочной группы эта кампания была одной из самых сложных. Пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать критические ситуации, которые с нами произошли во время съёмок. Быть может потом об этом напишем, но я до сих пор не понимаю как мы остались целы и невредимы при таких обстоятельствах. Видимо наша работа еще кому-то нужна. Сейчас работаем над большим материалом по последних боях. Если все пойдет хорошо, то он выйдет через пару дней. Спасибо всем, кто следит за нашей работой. Мы постараемся не подвести ваши ожидания.

Александр Харчкнко, Сергей Шилов. Сирия, Идлиб.