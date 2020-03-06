Украинский ведущий предложил группе из Киева не выступать на «Евровидении» из-за Little Big

06.03.2020, 7:07, Разное

Киевской группе Go_A лучше отказаться от поездки на «Евровидение» 2020 года в связи с участием на конкурсе российской группы. Такую рекомендацию коллективу дал украинский ведущий Владимир Остапчук.

Во время обращения к артистам Go_A Остапчук предложил им не приобретать билеты и воздержаться от участия в популярном песенном конкурсе «Евровидение» в связи с предстоящим выступлением на этом мероприятии рэйв-группы из Санкт-Петербурга Little Big. Журналист предположил, что победителем в нынешнем году окажутся именно российские музыканты: якобы результаты шоу очевидны еще до его начала для всех людей.

Владимир Остапчук присутствовал на разогреве перед выступлением коллектива KAZKA в киевском Дворце спорта, где и сделал данное заявление. Также он обозвал «Евровидение» конкурсом «геев, инвалидов и фриков». Раскритиковал ведущий и некоторых украинских артистов. Например, у победительницы отбора на мероприятие прошлого года MARUV «отсутствует голос», а есть «только ноги», отметил ведущий, а певца Melovin можно назвать «терминатором с катарактой».

РФ в нынешнем году на конкурсе представит питерский коллектив Little Big, вскоре он презентует песню, которую исполнит в Роттердаме. Иван Ургант выступил с объяснением, отчего продюсеры приняли решение делегировать на шоу именно этих артистов. Соответствующий выбор руководства Первого канала он назвал давно ожидаемым вектором отбора участников.

Go_A — электрофолк-группа из Киева. На конкурсе в Нидерландах она выступит с композицией «Соловей». В составе команды четыре человека, все они, кроме одного, до образования Go_A играли тяжелый рок.