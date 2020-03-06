Мнение: Тайм-аут

06.03.2020, 6:42, Разное

Итог переговоров Путина и Эрдогана в Москве можно охарактеризовать одним словом: тайм-аут. Команды ушли на перерыв. Никакого финального свистка, всё решится в следующем (а может, и в следующих) таймах.

Все соглашения носят сугубо сиюминутный тактический характер, нет механизма контроля, нет вообще ничего, кроме уверений в дружбе и неизменной приверженности к чему-то большому и возвышенному.

Турки не выводят войска и не обещают, что больше не будут. Напротив — Эрдоган гарантирует немедленный ответ на любые провокации со стороны Асада. На юге идлибской зоны создается очередная демилитаризованная зона, которую будут совместно патрулировать турки и российская военная полиция, но весь остальной периметр соприкосновения фиксируется в текущем положении без гарантий его пересмотра.

Собственно, это всё. Продолжение, вне всякого сомнения, следует. Вопрос — когда.

Источник: Эль Мюрид



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