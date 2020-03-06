Мнение: Собянин открыл глаза Китаю

06.03.2020, 6:30, Разное

Китайский МИД заявил, что Китай защитит своих граждан за границей от дискриминации из-за коронавируса.

Это прямо относится к московскому мэру Собянину, который, словно неповоротливый слон, влез в деликатную сферу российско-китайских отношений 

Китай уверен, что Собянин устроил в Москве систему дискриминации китайцев, о чем посольство Китая сообщило в письме на имя градоначальника (напечатано «Новой газетой»).  Дипломаты полагают, что полиция Москвы и «Мосгортранс» устроили мониторинг исключительно граждан КНР.

Китайские товарищи сообщают, что такого нет даже в США и западных странах.

Зато в дружественной России – пожалуйста. 

Собянин ответствовал в том обычном для ответов российского начальства смысле, что все не так, — на самом деле «все хорошо, прекрасная маркиза».  Дискриминации нет, а глупые правила карантина (прибыл в Москву хотя бы на пару дней, обязан сидеть на карантине 14 дней в гостинице)  надо соблюдать. И сам же Собянин выдал информацию, которая китайские опасения полностью подтвердила:

«Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР».

То есть, сами вы, китайцы, виноваты.

Молодец. Отлично сработал.

Но это Китай – писать ему так, как отвечаешь на письма недовольных житеей Москвы, активистов и оппозиции,  — неумно.

Надо понимать психологию руководства Китая – страны, долгие годы находившейся под иностранным контролем, испытала большие страдания и унижения. И решила, что такого никогда больше не повторится.

Поэтому отношение официальных властей к гражданам КНР, как к людям второго сорта, вероятно, неприятно удивило и глубоко затронуло китайцев. 

То, что сделал Собянин, разом показало истинное лицо «друзей» с севера. И напрасно полагать, что если китайцы терпят в отношении себя ограничения со стороны своих властей, то они с таким же чувством будут воспринимать репрессивные меры иностранцев, проводимые только потому, что они – китайцы.

«Друзья познаются в беде» — говорит пословица. Беда пришла и, Собянин, создав проблему на пустом месте, показал Китаю, что мы им – не друзья. Прокололось начальство нашей страны на мелочи. Это не будет забыто. И заставит Китай задуматься. 

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Источник: СерпомПо



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