Трамп признал, что коронавирус опасен для экономики США

06.03.2020, 6:18, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп признал, что распространение в стране коронавируса может нанести ущерб ее экономике. “Это безусловно, может иметь последствия”, — отметил он. Однако глава Белого дома выразил надежду на то, что эпидемия долго не продлится.

“Все должно получиться. Все должны быть спокойны. У нас есть планы на каждый сценарий развития событий, я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго", — добавил Трамп, рассказав также о принимаемых властями мерах.

“Думаю, что народ оценивает нашу работу, как очень хорошую. Мы профессионально делаем то, что должны делать. Никто не обвиняет нас из-за коронавируса. Он пошел из Китая”, — добавил американский лидер.

В США к вечеру 5 марта было зафиксировано более 140 случаев заражения COVID-19 и 12 случаев летального исхода.

Ранее эксперты ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) оценили ущерб от вспышки коронавируса с точки зрения торговых потерь. По их подсчетам, глобальный экспорт просядет на $50 млрд, при этом потери США могут составить $5,8 млрд.



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