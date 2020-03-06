Кучеров и Василевский принесли «Тампе» победу над «Монреалем»

06.03.2020, 6:18, Новости дня

Российские легионеры "Тампы–Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский помогли своему клубу одержать крупную победу над "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "молний".

Кучеров стал автором одного гола и одной голевой передачи, еще одна шайба на счету Алекса Киллона, дубль – у Виктора Хедмана. В то же время Василевский совершил шатаут, отразив все 32 нанесенных по его воротам броска. Михаил Сергачев сыграл 20 минут 39 секунд, но очки не набрал.

Для "Тампы" эта победа стала второй в последних трех встречах. "Монреаль" же проиграл первый матч после двух побед кряду.

В еще одном матче дня "Нэшвилл Предаторз" на своей площадке добился победы над "Даллас Старз" (2:0).