COVID-19: более 98 тысяч человек инфицированы, 3300 человек скончались

06.03.2020, 6:18, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 98 тысяч человек. Более 3300 человек скончались. Самая сложная ситуация за пределами Китая на сегодняшний день сложилась в Республике Корея. Число заразившихся за сутки там увеличилось на 518 человек и теперь составляет более 6 тысяч. Сравнимые темпы распространения болезни зафиксированы в Иране и Италии. На родине вируса — в КНР — распространения вируса остановилось. Со вчерашнего дня в географии COVID-19 новых стран не прибавилось.

США заявили, что случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 15 штатах. Этот список пополнил Мэриленд, передает телеканал "Россия 24".

Накануне стало известно, что от инфекции скончался бывший посол Ирана в Сирии Хоссейн Шейхольислам. Тревогу бьет Франция. Там коронавирус обнаружили у одного из депутатов. Президент Макрон не скрывает паники: он уверен, что вспышка заболевания в стране перерастет в эпидемию. Увеличилось число заболевших и в Эстонии. Вирус выявили у двух жителей Таллина, которые на днях вернулись из Италии. Там число заразившихся приближается к четырем тысячам. Скончались около 150 человек.



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