«Полное безобразие»: Шатунов вскипел из-за поведения Разина

06.03.2020, 6:08, Разное

В эфире программы «Привет, Андрей» Юрий Шатунов выступил с обличительной речью в адрес продюсера. Певец заявил, что Андрей Разин исполняет на концертах хиты группы «Ласковый май» под его фонограмму. Более того, продюсер якобы мешает своему бывшему подопечному гастролировать с концертами.

Андрей Разин не смог пройти мимо таких обвинений и подал иск в суд против Юрия Шатунова, обвинив его в клевете. Сам продюсер позднее в интервью телеканалу 78.ru признался, что не желает ссориться с певцом. По его мнению, артистом манипулируют недоброжелатели.

Однако Юрий Шатунов продолжает настаивать на своей правоте. «Если ты поешь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит?», – вскипел он. Певец подчеркнул, что со стороны поведение Андрея Разина выглядит «полным безобразием».

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 21 Фев 2020 в 10:47 PST

Бывший солист группы «Ласковый май» готов отстаивать свои слова в суде. «Получилось так, что это он на меня подал в суд в Сочи, в Москве. Я по сути сейчас только защищаюсь», – цитирует Юрия Шатунова «Комсомольская правда». Певец надеется, что в конце концов конфликт разрешится в его пользу.