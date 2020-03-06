Звезду нового сезона «Холостяка» затравили за участие в проекте

06.03.2020, 6:08, Разное

26-летняя Сапият Ахмедова, как и многие его участницы, пришла на шоу «Холостяк», чтобы построить свое личное счастье. Девушка хочет семью, детей. Но дагестанку не поняли на родине. Более того, против нее жители республики начали серьезную травлю в ее личном инстаграм-аккаунте. По их мнению, поступок Сапият позорит не только ее, но и весь Дагестан. В Кизляре уже задумались о том, чтобы избавиться от рекламных плакатов «Холостяка». 

Сама Ахмедова спокойно относится к нападкам хейтеров. Более того, девушка признается в любви к ним. 

«Боюсь ли я хейтеров? Нет, я их люблю», – говорит Сапият.

Конечно, есть и те, кто поддерживает участницу. Под последними публикациями девушки в «Инстаграм» появилось множество комментариев с поддержкой от поклонников.

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Публикация от Ахмедова Сапият Наримановна (@sunxsteel) 1 Мар 2020 в 12:04 PST

Напомним, главным героем нового сезона шоу «Холостяк» является 33-летний стоматолог Антон Криворотов. Сапият Ахмедова уже успела получить от него первую розу, а это значит, что девушка может дальше добиваться его расположения.



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