Боксёр Татьяна Дваждова намерена добиться права выходить на ринг против мужчин

06.03.2020, 6:07, Разное

Татьяна Дваждова пояснила о своей профессиональной цели. Боксёр заявила, она намерена добиться права выходить на ринг против мужчин, поскольку сталкивается с насмешками и непониманием со стороны окружающих.
Татьяна Дваждова стала участницей пресс-конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», которую провела Медиагруппа «Патриот». Обсуждая предстоящий праздник в кругу общественных деятелей, культуроведов и правозащитников, боксёр рассказала, что нередко люди выражают непонимание в связи с её деятельностью. Ей же хочется признания наравне с представителями сильного пола, а потому 22-летняя спортсменка хочет соперничать с мужчинами. Как она призналась, у неё уже имеется такой опыт, но он является неофициальным.

Выяснилось, Татьяна Дваждова уже 17 раз выходила на ринг, чтобы сразиться с представителями противоположного пола. Делала боксёр этот под псевдонимом Владимир Ермолаев. Поначалу её преследовал страх, что обман быстро раскроется, но этого не произошло. К слову, призналась спортсменка, в тот раз она потерпела поражение, но смогла достойно проявить себя против серьёзного соперника, пишет Nation News.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В Удмуртии в ДТП с восемью пострадавшими погиб двухлетний ребенок

25.02 / Скандалы: «Но я говорю по-русски»

10.02 / Участница «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась с бутылкой на Эвелину Бледанс

04.03 / Учёные назвали идеальные для «альфа-самцов» профессии

25.02 / Ученые обнаружили взаимосвязь между выпадением волос и риском возникновения гипертонии

26.01 / Наука: Человеческие феромоны не выдерживают проверки

12.02 / В Москве забравшийся на дерево енот устроил переполох

08.01 / Тела пассажиров украинского Boeing-737 собирают на площади в два гектара

21.02 / Наука: В мозге рептилий нашли звериную часть

10.02 / Xiaomi Mi 10 обзавелся собственной «пугающей технологией»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика