Боксёр Татьяна Дваждова намерена добиться права выходить на ринг против мужчин

06.03.2020, 6:07, Разное

Татьяна Дваждова пояснила о своей профессиональной цели. Боксёр заявила, она намерена добиться права выходить на ринг против мужчин, поскольку сталкивается с насмешками и непониманием со стороны окружающих.

Татьяна Дваждова стала участницей пресс-конференции «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», которую провела Медиагруппа «Патриот». Обсуждая предстоящий праздник в кругу общественных деятелей, культуроведов и правозащитников, боксёр рассказала, что нередко люди выражают непонимание в связи с её деятельностью. Ей же хочется признания наравне с представителями сильного пола, а потому 22-летняя спортсменка хочет соперничать с мужчинами. Как она призналась, у неё уже имеется такой опыт, но он является неофициальным.

Выяснилось, Татьяна Дваждова уже 17 раз выходила на ринг, чтобы сразиться с представителями противоположного пола. Делала боксёр этот под псевдонимом Владимир Ермолаев. Поначалу её преследовал страх, что обман быстро раскроется, но этого не произошло. К слову, призналась спортсменка, в тот раз она потерпела поражение, но смогла достойно проявить себя против серьёзного соперника, пишет Nation News.