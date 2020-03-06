Продажи автомобилей Suzuki в РФ в феврале выросли в 2,9 раза

06.03.2020, 6:06, Новости дня

Японская марка Suzuki в прошлом месяце увеличила объемы реализованной техники на российском рынке.

Всего за последний зимний месяц в РФ удалось продать свыше 620 автомобилей, тогда как годом ранее этот показатель был в 2,9 раза меньше. Также известно, что японский атвопроизводитель с начала 2020 года сумел продать на российском рынке свыше 1,1 тысячи машин, что соответствует повышенному спросу в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, следует указать, что новый компактный кроссовер Vitara остается самым востребованным на российском рынке с результатом свыше 400 продаж в России, что соответствует увеличению продаж в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение спроса на данный автомобиль.