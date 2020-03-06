Бренд Cadillac анонсировал выход своего первого электрокроссовера

06.03.2020, 6:06, Новости дня

Американский автомобильный бренд Cadillac намерен в следующем месяце официально презентовать собственный электрический кроссовер под названием Lyriq.

В свою очередь, буквально несколько дней назад состоялся закрыт показ модели, которую рассекретили по дизайну и техническим характеристикам. Вместе с тем готовящаяся новинка не относится к концепту, тогда как первые прототипы были показаны еще в начале 2020 года.

 Автомобиль получил новую архитектуру, разработанную специалистами General Motors. Кроме того, новинка сможет также похвастаться более усиленным аккумулятором, на котором удастся преодолеть до 644 километров без подзарядки. Кроме того, данная новинка имеет усовершенствованные технические характеристики, которые объявят на официальном мероприятии.



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