Мнение: Письмо: «Малодушие проявляю постоянно»

06.03.2020, 5:50, Разное

Предыдущее письмо что-то не очень получилось разобрать.

Попробуйте это, тоже самостоятельно.

Уберите свои проекции и набор штампов из одних и тех же фраз, включите голову.

Вы вообще уже должны все письма без меня разбирать, хотя бы легкие и средней сложности.

kremen_al

Здравствуйте, Эволюция!

Чуть больше года прошло с моего прошлого письма https://evo-lutio.livejournal.com/839268.html . Большое спасибо за тот разбор. После прочтения комментариев почувствовал, что могу исправить баги в своем поведении или хотя бы смягчить. Отношения тогда удалось восстановить, но год спустя ситуация во многом повторилась. И я сейчас не могу найти равновесие. Возможно посчитаете письмо интересным.

Небольшая предыстория.

Тогда в феврале 2019 я не понимал, как мне лучше действовать, чтобы вернуть внимание С. в свою сторону после моей резкой реакции на ее предложение встретиться и последующей агрессии в сообщениях.

Спустя пару дней я написал, извинился за агрессию, договорились сходить на фильм, на который планировали до ее ухода. С. поначалу держалась отстраненно, но после фильма гуляли по набережным и общались уже теплее.

Предложил сходить на крышу в мой ДР через 2 дня, но на следующий день выяснилось, что мои друзья, видя мое убитое состояние, решили организовать мой ДР самостоятельно. Когда сказал С. об этом, отреагировала: «возникли теплые чувства в ответ на приглашение на крышу в свой ДР, а спустя короткое время оказалось, что другие планы перекрыли. И опять все вернулось к тому, что было».

Я ответил, что не нужно нам дальше общаться, раз не получается. Несколько дней трясло страшно то в жар, то в холод. Накануне ДР был на эмоциональном дне.

С. поздравила меня, сказала, что готовила подарок и хочет его подарить. Стали теплее переписываться. Я предложил все-таки сходить на крышу на романтический ужин. После поехали ко мне. У меня все равно не было никакой уверенности, но для себя решил, что пусть будет как будет. И вторая мысль, что сейчас это мне больше надо, поэтому и сосредоточиться нужно на своих шагах, пока их принимают.

Потом отправлял цветы на работу, провожал на поезд, когда она с подругой в Питер на пару дней ездила. На расстоянии еще больше потеплела переписка, С. предложила после ее возвращения съездить в гости к ее племянницам. Я купил им подарки, весь вечер играл. Ощутил, что что-то поменялось, с такой теплотой она на меня смотрела в тот вечер.

На мартовские праздники внезапно предложил ей слетать в Сочи, тут же купил билеты, гостиницу и на следующий день улетели. Никогда раньше ничего так спонтанно не делал. Чувствовал себя великолепно. Прыгнул там на веревке с обрыва – вряд ли решился бы, если бы на меня С. в тот момент не смотрела. В плане секса появилось гораздо больше желания, я перестал совершенно париться, что не высплюсь и т.д.

Спустя какое-то время предложил окончательно переехать ко мне. Предполагал, что могут быть проблемы с бытом, но реальность оказалась намного лучше. Старался поменьше просить, всё, что в моих силах делать самостоятельно. В квартире стало уютнее, мне гораздо комфортнее и в бытовом, и в эмоциональном плане. Мы докупили какие-то вещи, вместе ходили на спорт. Я очень наслаждался тем временем, сказал, что люблю её.

В апреле с моими друзьями ездили на выходные за город, играли в настолки, болтали полночи. Когда пошли спать, С. сказала спасибо и что она восхищена сегодняшним вечером. Я сказал, что тоже. И потом внезапно, что хочу быть с ней в долгосрочной перспективе и предложил пожениться. Изначально этого не планировал.

Она сказала «да». Мы познакомили друг друга с родителями, сказали им о планах, но без точной даты. Через какое-то время тоже сказала, что любит меня.

Я решил убить двух зайцев и с одной стороны купить нам квартиру побольше, с другой – перевезти болеющую маму поближе в мою однушку, где мы жили до этого. Продал мамину квартиру на окраине, купил в ипотеку двушку в соседнем со своей квартирой доме. Я только закрыл прошлую ипотеку, сбережений существенных не было, больше 7 миллионов взял в кредит.

В отношениях мы могли неделю-месяц или больше жить в мире и согласии, но время от времени возникали конфликты. Вот несколько эпизодов.

На майские ездили в Ригу, я в первый день был в задумчивом настроении. Как раз внес аванс за квартиру и грузился – то ли покупаю, нормальная ли цена. Возвращаясь вечером в номер, забыли купить воду, мне было очень лень, пошли в итоге опять в магазин, я был с кислыми щами. Потом пытался как-то вернуть позитивный настрой, но не очень получалось. В общем поездку провели так себе, без особых ссор, но с долгими молчаниями.

На обратном пути в поезде С. ночью рыдала. Мне было некомфортно, но и раздражало в то же время. Дома сказал, что я все это организую, оплачиваю, покупаю квартиру, в которой она тоже будет жить и которая после свадьбы станет и ее имуществом. Что я просто был в своих мыслях, что бывает разное настроение и такое тоже и это не свидетельство плохого к ней отношения. Она извинилась, помирились.

Был случай – она меня встречала у работы, надела платье без лифчика. Я сказал «ну что за вид – развратное платье». С. развернулась и пошла в сторону дома, начала собирать вещи. Так сложилось, что в этот момент дома была моя мама, потому что у нас небольшой временной лаг между продажей и покупкой и мы 2 недели жили втроем, пока ждали передачу новой квартиры.

Дома ей сказал, что по сути выразился верно, но слово вероятно излишне резкое, за это извини. Что если хочет уезжать, то пусть.

И тут С. дала мне пощечину, сказав, что я ее оскорбил. При маме. Я реально охренел в этот момент. В ту же секунду на эмоциях крикнул «ну и вали нахер отсюда, истеричка». Ушел на спорт, разговаривать и каких-либо решений принимать в таком состоянии не хотел.

Полтора часа тягал железо, успокоился. С. извинялась, плакала, говорила, что все навалилось, что ей очень плохо, просила обнять. Я не хотел и несколько дней не мог успокоиться. Отпустило, когда С. ночью меня разбудила, сказав, что у мамы закончилось обезболивающее, пойдем в аптеку.

Ну и подобного рода конфликты в большей или меньшей степени периодически возникали.

Не даришь цветов. Ответил, что есть траты поважнее сейчас, а без цветов можно перебиться. Как-то обиделась, что я сказал, что она не похожа на своих родственников. Это было не очень умно, хотя, как мне казалось, я не вкладывал в это что-то негативное.

Один раз договорились в субботу, когда она обычно работает, съездить мне за одеждой, что-то мелкое произошло, не помню, я отвлекся и уже не успевал поехать, обиделась, что планы не соблюдаю. «Зачем ты просишь, чтобы я не работала в субботу, если ты ничего не хочешь делать активного?»

Сначала я чувствовал свою вину, извинялся, в последнее время стал более резко отвечать в духе, что твои хотелки это твои проблемы. Какие-то претензии высказывал, что я всё тяну, мне тяжело, ты не ценишь.

В целом я наслаждался отношениями, а потом что-то такое возникало – иногда сразу мирились, иногда через день-два и потом снова всё хорошо.

Но из-за этого у меня не было уверенности в плане свадьбы. Я пару раз её переносил из-за того, что квартиру покупал, потом ремонт у мамы в квартире начал. Но недавно на очередном эмоциональном подъеме твердо для себя решил, что в августе женимся. На это тоже была обида – «хотел бы, просто бы расписались без празднования».

Не хочется перебирать содержимое шкатулки, но С. реально делала мою жизнь лучше, более активной и насыщенной. Её красота, энергия, постоянное искреннее желание помочь людям вокруг, то, как она к своей работе относится. Когда мы были на хорошей волне, я не знал, о чем еще можно мечтать. Мы ходили в горный поход, где 4 дня шел дождь, первые два я ненавидел всё вокруг, а потом вместе с ней смеялся над этими проблемами в мокрых ботинках. Много таких моментов было. Не будет преувеличением сказать, что я ей восхищался.

Я старался заботиться и радовать – отправлял на работу на такси, забирал на машине часто или встречал у метро, дарил хорошие подарки – на ДР синтезатор, на новый год подвеску от Тиффани.

Ну, и собственно в середине февраля. Она собиралась попробовать поработать в клинике в дальнем замкадном районе, я не очень этому обрадовался, в ответ претензии, что не поддерживаю, плохо отношусь к ее работе. Потом вечером она приехала, а я футбол хотел посмотреть. В перерыве матча приставал к ней с сексом, она: давай поговорим, я: давай потом. В общем убого всё произошло, она без какого-либо желания. Я потом ушел на кухню поесть и матч досматривать. Вернулся, обиделась. Извинился, потом слово за слово продолжила выяснять отношения, уже грубее отвечал, что задолбала своими претензиями постоянными, раздуваниями из мухи слона. Домой к родителям засобиралась, останавливать не стал. На эмоциях сказал, что бегать за ней не собираюсь.

Через день после этого мне исполнилось 30. Утром меня поздравила, «подарок на балконе». Я написал «возвращайся» и вдогонку более длительное примирительное сообщение. Ничего не ответила.

Меня качало. С одной стороны, осознавал, что реакция была несоизмерима косяку, значит не в косяке как таковом дело. Обижал такой уход перед моим ДР 2 года подряд. С другой стороны понимал, что и правда был к ней невнимателен, в быту я тоже мало что делал, ну и перестал как-то радовать и удивлять постоянно, как в начале отношений. Сел на жопу ровно опять, как в комментариях к прошлому письму кто-то написал. Она пару раз говорила в последнее время, что несчастлива.

В общем, решил, что нужно всё-таки поговорить, встретились. Услышал спокойным голосом, что: устала, тебе не верю, ты не поменяешься, хорошие моменты были только когда были хорошие обстоятельства, не чувствую себя как за каменной стеной. Понятно, что послали – иди. СЗ так подрастить и не смог нормально за год, ярусы не преодолел, дракона не убил.

Через день приехала, забрала часть своих вещей, но самый минимум, а так всё лежит у меня уже 2 недели.

И у нас была поездка на Байкал запланирована в середине марта, всё оплачено, отпуск оформлен – назад не отмотать. Сейчас понимаю, что не надо было никуда ехать, отказаться сразу после ее ухода, потери неглобальные для меня. Но с одной стороны жадность моя и мысль, почему я должен отказываться, не я же инициатор разрыва. И понимаю, что под короной всё равно лелеял надежду, что там всё восстановится, хотя гнал от себя такие мысли.

Еще в театр были билеты заранее куплены, тоже до ее ухода. С. спрашивает идем ли.

— Нет, не хочу никуда с тобой идти.

— А на Байкал зачем со мной едешь?

— Не с тобой, а потому что все оплатили и уже настроился.

В ответ поток скалок, что слов не держу, почему не предупредил – она работу отменила. Прогнулся опять – ок, идем, чтоб не ссориться перед поездкой и настроение друг другу не портить.

Обсуждали технические моменты по поездке, предложил ей рюкзак тоже в аренду взять, заодно со своим. Потом представил, что идем в театр, после с него едем вместе за рюкзаками, потом вроде как ее нужно домой завезти. И так мне неохота стало это делать, противно от себя в этой нижней позиции, что на следующий день написал, что не хочу с возвратом зависеть от тебя, давай ты где-то в другом месте возьмешь.

В ответ: «Без проблем, я сделаю все сама, нахрен помогал тогда».

Слово за слово, написал ей, что в театре этот мозговынос я не хочу продолжать, схожу с кем-нибудь другим.

Противно от себя, что так шатает, что малодушие проявляю постоянно, на что-то соглашаюсь, потом отменяю. То предложу, то передумаю. В театр – и с ней идти плохо и отказавшись таким образом, тоже плохо себя чувствую. На Байкал не ехать уже максимально тупо, теперь уже вообще всё подготовлено. Казалось, что смогу себя доброжелательно-нейтрально вести, теперь уже не знаю. Еще я думал у нее уже начатое лечение продолжить, она не отказывалась, теперь тоже не знаю, как быть.

Вопрос мой в том, как успокоиться и мысли в порядок привести и нормально провести поездку. На спорт хожу сейчас каждый день почти, работы тоже много. Сплю по 8 часов, ложусь рано, зарядку утром, не пью, всё время стараюсь что-то полезное делать. Временами в эйфории, что начинается классный новый этап в жизни и какие-то идеи и планы в голове, временами в минор откатывает. Совсем себя истязал этими метаниями, хочу вернуться в баланс.

Спасибо Вам!