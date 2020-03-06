Новые случаи заражения коронавирусом могут повлиять на решение ФРС о базовой ставке

06.03.2020, 5:42, Новости дня

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан заявил в четверг, что при принятии решения об уровне базовой учетной ставки он будет принимать во внимание темпы распространения коронавируса в Соединенных Штатах. Заседание ФРС, на котором будет принято решение об уровне ставки, состоится в марте.

По словам Каплана, число новых случаев заражения COVID-19 будет «ключевым фактором, который, как минимум, я буду использовать при вынесении решения о том… должны ли мы еще больше» снижать ставку на заседании ФРС, которое состоится с 17 по 18 марта. Каплан добавил, что обычные экономические данные, на которые ФРС, как правило, полагается при принятии решения об уровне ставки, не очень полезны при столь быстром развитии ситуации.

В интервью Bloomberg TV Каплан сказал, что он поддержал решение Федрезерва об экстренном снижении ставки на половину процентного пункта в начале этой недели, чтобы смягчить ухудшение финансовых условий в ближайшем будущем, а не для устранения текущей слабости фондового рынка.

Каплан ожидает, что экономический рост вернется к уровню 2,25% позже в этом году после квартала или полутора кварталов кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.