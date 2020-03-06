В Мэриленде подтвердили три случая заражения коронавирусом

06.03.2020, 5:42, Новости дня

Власти американского штата Мэриленд подтвердили три случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении губернатора Ларри Хогана, выпущенном в четверг вечером.

Все трое пациентов заразились вирусом во время поездок за рубеж, их состояние оценивается как хорошее, заявил Хоган, не вдаваясь в детали.

Между тем президент Дональд Трамп в четверг вечером допустил, что американская экономика может пострадать от вспышки коронавируса. Трамп добавил, что проблема в итоге будет разрешена и выступил в защиту своего подхода к борьбе с эпидемией.

Трамп сказал об этом во время первой встречи с общественностью в нынешнем избирательном сезоне. Мероприятие транслировалось телеканалом Fox News из Скрэнтона, штат Пенсильвания.

Отвечая на вопрос о том, может ли вспышка коронавируса навредить экономике, Трамп сказал: «Это, безусловно, может оказать влияние. В то же время, я должен сказать, что люди сейчас остаются в США, тратя свои деньги в Соединенных Штатах, и мне это нравится».

«Все будет хорошо. Все должны проявлять спокойствие. У нас есть планы на случай любой возможности, и я думаю, это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго», — добавил президент.

По состоянию на четверг общее число смертей от коронавируса в США достигло 12, по всей стране были зафиксированы 53 новых случая инфицирования.



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