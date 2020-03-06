Личное: Болезнь Заворотнюк: правда или вымысел?

06.03.2020, 5:32, Разное

Когда несколько месяцев назад, по сообщению СМИ, Анастасия Заворотнюк заболела раком мозга, я насторожилась: а, правда ли, заболела?



Фото: Соцсети

В Сеть не просочилось ни одной фотографии больной Насти.

Умершую от глиобластомы Жанну Фриске снимали, и когда её везли в инвалидной коляске по улицам Америки, и когда везли на каталке по московскому аэропорту, и когда она выходила из церкви, и когда обедала с родственниками где-то в Юрмале.



Фото: Соцсети

Ни одной фотографии больной Заворотнюк вы не найдёте. Ни единой! И это — в наше-то время, когда у каждой санитарки в кармане — смартфон.

Простите, но я не верю.

Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щёлкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает.

Настораживает меня и поведение старшей дочери Насти. Девушка, мать которой сражается или якобы сражается со страшной болезнью, красиво путешествует по Италии. Ну, либо дочь — совсем свинья, либо мать — не так уж и больна.

Вообще, поведение всей семьи Заворотнюк очень странное. Те, редкие заявления, которые они делают, обтекаемы: их можно трактовать по-разному. Эмоционально нагнетают, но точного диагноза не называют. Да, болеет, говорят. А вот чем, собственно, болеет? Может, аллергия у неё или энурез. Или акне. Семья не утруждает себя уточнениями.

А сегодня я прочитала в новостях о том, что дело, открытое по долгу Анастасии Заворотнюк, было закрыто подмосковным приставом из-за «невозможности найти должника».

Настя просто пропала. Нет её нигде.

Вот так вот.

Как думаете, стоит ли нам надеяться на «чудесное исцеление» Анастасии Заворотнюк? Почему?

На какие мысли наталкивает вся эта история с болезнью Насти лично вас?

Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет.

А вам?