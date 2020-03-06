Bild — военные успехи Турции в Сирии становятся «заметной проблемой» для Кремля

06.03.2020, 5:14, Новости дня

Турция уничтожает высокотехнологичные боевые системы российского производства в Сирии, пишет Bild. Недавно турецкая армия опубликовала видео, на котором её беспилотник атакует ЗРПК «Панцирь-С1» и ликвидирует цель. И это уже вторая успешная операция против систем подобного типа. Победы Анкары в регионе превращаются в «заметную проблему» для Кремля, констатирует автор статьи Юлиан Рёпке.


Reuters

В Сирии президенты РФ и Турции бросают в бой все доступные им средства и терпят серьёзные потери, пишет Bild. Во вторник турецкая армия опубликовала видео, которое может вызвать широкий резонанс не только в политике, но и в военной среде. На нём видно, как турецкий беспилотник атакует сирийскую систему ПВО и успешно её уничтожает. Речь идёт о высокотехнологичной ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, поясняет автор статьи Юлиан Рёпке.  

Это уже вторая успешная операция Анкары против систем подобного типа, продолжает издание. Первая прошла в конце февраля. В связи с этим турецкая операция в Сирии, в результате которой сотнями уничтожается и бронированная техника из России, становится для Кремля «заметной проблемой», пишет Bild.

Дело в том, что власть сирийского лидера Башара Асада во многом держится не только на поддержке российских ВКС и иранских ополченцев, но и на поставках военной техники и боеприпасов из России. Без них его армия лишится преимущества перед хуже вооружёнными повстанцами.

Но и Турция терпит потери, отмечает Bild. Армия Асада разбомбила позиции Анкары между Идлибом и Алеппо. С начала операции «Весенний щит» в Сирии погибло 60 турецких военнослужащих. К тому же у Эрдогана не получается обеспечить защиту гражданским. Они продолжают погибать, подчёркивает немецкое издание.     



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