Ученые из США нашли связь между увольнениями и ростом преступлений

06.03.2020, 5:07, Разное

Увольнения могут привести к росту обвинительных приговоров по криминальным статьям. Такое заявление сделали американские специалисты.
Новое исследование доказало, что количество преступлений увеличивается благодаря увольнениям. Это лишь усложняет людям последующее трудоустройство. Научные сотрудники Кейсовского университета в собственной работе описали связь между актами злодеяний и потерей рабочего места. Эксперты из США смогли выявить еще один момент: в случае преступлений, которые связаны с насилием, увеличивается их численность в будние дни. Как предполагается, на это влияет множество свободного времени.

Американские специалисты, в целом, считают, что на плохое поведение уволенных людей воздействует кардинально их психологическое состояние. Будучи угнетенным, человек способен на такие вещи, на какие ранее не мог решиться, например, воровство чужого имущества. Именно такого рода злодеяния демонстрируют увеличение на 60% на протяжении года после принудительного прекращения трудовых обязанностей.

Кейсовский университет Западного резервного района находится в Кливленде. По оценкам разных рейтингов, входит в топ-200 лучших ВУЗов планеты. Основан в конце 60-х годов прошедшего столетия. В стенах университета ученый Альберт Майкельсон осуществлял эксперименты, в процессе которых изучал зависимость скорости света от направления.



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