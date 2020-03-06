Новый глава Минздрава Украины анонсировал страховую медицину

06.03.2020, 5:05, Новости дня

В Украине в процессе реформирования системы здравоохранения будет внедряться страховая медицина. Об этом 5 марта в эфире телеканала «1+1» сообщил новый министр здравоохранения Илья Емец.

«Моя задача сейчас – сделать эволюцию некоторую в реформе и сделать так, чтобы пациент и доктор были довольны… Сейчас – только часть реформы. Самая главная часть – это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить: первое – это страховая медицина», – сказал он.

Ведущая напомнила министру, что в реформе здравоохранения Украины нет страховой медицины, о которой он говорит. Емец ответил, что у Национальной службы здоровья, которая предоставляет гражданам медицинские гарантии, можно «только название и функцию поменять».

«Нам нужно сейчас найти абсолютно другие источники финансирования для третьего-четвертого уровня предоставления медицинской помощи. Чтобы медики поддержали, лучшие врачи, конечно, ту модель, которую мы, наша команда новая… будет на протяжении ближайших двух-трех месяцев [внедрять]», – отметил он.

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

Старт второго этапа реформы запланирован на 1 апреля 2020 года. На этом этапе заработает программа медицинских гарантий. «Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа медицинских гарантий приходит на замену псевдобесплатной медицине. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации», – объясняли в Минздраве.

Кардиохирург Емец был назначен министром здравоохранения Украины 4 марта. Эту же должность он занимал в 2010–2011 годах.