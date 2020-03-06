Новый глава Минздрава Украины анонсировал страховую медицину

06.03.2020, 5:05, Новости дня

В Украине в процессе реформирования системы здравоохранения будет внедряться страховая медицина. Об этом 5 марта в эфире телеканала «1+1» сообщил новый министр здравоохранения Илья Емец.

«Моя задача сейчас – сделать эволюцию некоторую в реформе и сделать так, чтобы пациент и доктор были довольны… Сейчас – только часть реформы. Самая главная часть – это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить: первое – это страховая медицина», – сказал он.

Ведущая напомнила министру, что в реформе здравоохранения Украины нет страховой медицины, о которой он говорит. Емец ответил, что у Национальной службы здоровья, которая предоставляет гражданам медицинские гарантии, можно «только название и функцию поменять».

«Нам нужно сейчас найти абсолютно другие источники финансирования для третьего-четвертого уровня предоставления медицинской помощи. Чтобы медики поддержали, лучшие врачи, конечно, ту модель, которую мы, наша команда новая… будет на протяжении ближайших двух-трех месяцев [внедрять]», – отметил он.

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

Старт второго этапа реформы запланирован на 1 апреля 2020 года. На этом этапе заработает программа медицинских гарантий. «Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа медицинских гарантий приходит на замену псевдобесплатной медицине. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации», – объясняли в Минздраве.

Кардиохирург Емец был назначен министром здравоохранения Украины 4 марта. Эту же должность он занимал в 2010–2011 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Суды Линча: прошлое, у которого не должно быть будущего

15.02 / Президент Литвы: американцы защищают нас от «агрессивной России»

23.01 / При крушении пожарного самолета в Австралии погибли трое

07.01 / Глава Пентагона ответил на вопрос о войне с Ираном

15.02 / «Слуга народа» пойдет на выборы с «украинским центризмом»

11.01 / Зеленский обратился к украинцам после признания Ирана в причастности к авиакатастрофе. Видео

22.01 / Политолог рассказал о кадровой стратегии Путина

17.02 / Контрабанду леса на сотни миллионов рублей пресекли в Томской области

16.01 / Экс-депутат Носов ответил вызвавшему его на бой Гуфу

26.01 / Галкин пожаловался на вырубку леса возле его замка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика