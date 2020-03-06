Шмыгаль подкорректировал свое заявление о воде для Крыма: Не сможем подавать до деоккупации полуострова

06.03.2020, 5:05, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что телевизионное ток-шоу – не лучшая площадка для обсуждения сложных тем, таких как подача воды оккупированному Россией полуострову Крым. Об этом он написал в Facebook в ночь на 6 марта.

5 марта в эфире программы «Право на владу» на «1+1» Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. «Это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», – сказал он в студии.

Это заявление вызвало критику в соцсетях. Народный депутат от «Голоса», музыкант Святослав Вакарчук написал в Facebook, что украинские власти готовы подавать воду в Крым оккупантам. «Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд, а российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?» – обратился депутат к премьеру.

Тільки що новий прем’єр на Праві на Владу заявив, що вони готові подавати воду в Крим. Окупанту. Не нашим людям, бо вони… Posted by Святослав Вакарчук on Neljapäev, 5. märts 2020

Журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» назвал заявление Шмыгаля позорным и призвал президента Владимира Зеленского немедленно его опровергнуть, а Службу безопасности Украины – «открыть уголовное дело против предателя».

Если президент, правительство и Верховная Рада, немедленно не опровергнут позорное заявление премьер-министра Дениса… Posted by Юрий Бутусов on Neljapäev, 5. märts 2020

После эфира Шмыгаль написал в Facebook, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного Крыма, и хочет помогать этим людям.

«Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», – отметил премьер.

❗️Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим. ❗️В черговий… Posted by Денис Шмигаль on Neljapäev, 5. märts 2020

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов сообщил журналистам программы «Схемы» («Радіо Свобода»), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.