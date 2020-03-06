Утверждена штатная численность аппарата кабмина

06.03.2020, 5:05, Новости дня

Штатная численность аппарата правительства РФ составляет 1 тыс. 545 человек, сообщила пресс-служба кабмина. Создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны.

В сообщении сказано, что «утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата». Структура аппарата кабмина включает 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров.

Сейчас проводится плановое назначение сотрудников, передает РИА «Новости».

Российское правительство утвердило создание комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Комиссия займется «координацией деятельности органов исполнительной власти», а также «взаимодействием с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом» в рамках укрепления «устойчивости развития финансового сектора» и «отдельных отраслей экономики». В частности, речь идет о шагах, связанных с распространением коронавируса.

В январе президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а днем позднее назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина. 21 января был объявлен состав нового правительства под председательством Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом кабмине.



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