Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса

06.03.2020, 5:05, Новости дня

Иран несет прямую ответственность за распространение коронавируса по миру, заявило саудовское правительство.

Возмущение Эр-Рияда вызвало «безответственное поведение» Тегерана, который позволил саудовским подданным не ставить в паспорте «отметку о пересечении границы», передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

По мнению саудовских властей из-за этого Ирана «несет прямую ответственность за случаи заболевания коронавирусом».

Саудовская Аравия считает, что решение Ирана «наносит урон международным усилиям по борьбе» с коронавирусом.

Иран должен предоставить список саудовских подданных, которые тайно посещали иранскую территорию с 1 февраля, сообщил Эр-Рияд. Саудовская Аравия также призвала этих людей без промедления пройти медицинское обследование. 

Нарушение запрета на поездки в Иран повлечет серьезное наказание, заявили в правительстве Саудовской Аравии.

Напомним, Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом.



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