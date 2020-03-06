Мнение: А вот и смысл путинской реформы

06.03.2020, 4:54, Разное

Неожиданно я догадался, в чем смысл всей «конституционной реформы», затеянной Путиным в нынешнем январе. Просто как удар молнии: блеснуло озарение – и всё стало ясно. Даже странно: тучи правительственных, околоправительственных и совсем даже независимых экспертов бьются над загадкой третий месяц, все мозги уже себе и другим свернули в трубочку, версий масса, все идиотские, а я – раз! И нашел.

Ларчик-то, как обычно, просто открывался. Просто само решение задачки настолько тупо, настолько примитивно, настолько даже неприлично и в чем-то унизительно (для нас для всех, граждан непутевой РФ) – что в него до сих пор никто не смел поверить, не то что озвучить. Всем, видимо, мешает это извечное интеллигентское «нет, ну не могут же они…?!» МОГУТ. Более того – они иначе не могут. В этом и весь секрет.

Разгадка вкратце: вся катавасия с «поправками на 24 страницах» затеяна исключительно ради одного – получить основания не платить 50 млрд. долл. по иску, выигранному акционерами ЮКОСа. И – что важно! – больше ни для чего. То есть вообще. Все остальные, экзотические и не очень предложения – не более чем «белый шум», призванный просто навести тень на плетень и скрыть в своей массе ОДНУ, ключевую поправку про «приоритет внутреннего законодательства».

Теперь, если хотите, подробнее. Для начала – об имеющихся наиболее ходовых версиях. Все они не выдерживают никакой критики. Самая распространенная и наиболее ожесточенно обсуждавшаяся версия – что Путин все это затеял ради того, чтобы «остаться во власти» после 2024 года, то есть – после окончания своего президентского срока. Для этого «эксперты», непрерывно переругиваясь, перебрали все поправки по сто раз, обсосали со всех сторон идею «Госсовета», и так и этак пытались приткнуть его в «новую» конструкцию власти, тасовали СовБез и Госсовет, располагали там выше или ниже СФ, правительство, думу – ничего не получалось, никакой внятной и устойчивой конструкции… люди отчаялись.

Отчаялись – и придумали другую версию, позаковыристее: дескать, это Путин таким образом решил «хаотизировать» власть, все перепутать, «всем мозги разбить на части» — чтобы потом, значится, в этой вот мутной воде половить рыбку… опять же непонятно зачем. Не слишком ли рискованно? Не слишком ли мутно выходит? Зачем Путину что-то «хаотизировать», если в нынешней конструкции у него все и так под контролем? Нет ответа.

А ведь догадаться нетрудно. Печальная реальность в том и состоит, что никакого ВНУТРЕННЕГО смысла для Путина что-то там химичить в законодательстве нет в принципе: страна и так лежит перед ним голая, раскинув ноги и на все согласная заранее. НЕТ такого решения внутри России, которое Путин не мог бы провести, ничего не меняя в уже имеющихся на начало 2020 г. законах. Потому что попросту отсутствуют внутренние «центры силы», с которыми он вынужден был бы как-то считаться. Никакие ограничивающие центральную власть законы и так не работали, потому что нет институтов, которые бы следили за их соблюдением – все они превращены в труху, в судах сидят напуганные и бессмысленные люди.

Нечего менять, чтобы что-то сделать внутри страны – внутри страны и так можно сделать что угодно. Однако Путин пошел на «реформу» — зачем? Очевидно, что для таких хлопот у него должна была быть исключительно ВНЕШНЯЯ причина. Какое-то внешнее обстоятельство, над которым сам Путин не властен и под которое надо подстроиться. Методом исключения мы такое внешнее обстоятельство быстро определяем – это то самое решение Гаагского арбитража о выплате 50 млрд. $.

Понятно, что и на первый, и на второй, и на третий взгляд это кажется каким-то немыслимым дебилизмом и даже абсурдом. Ведь любой юрист объяснит – никакие изменения в Конституции не в силах полностью избавить Россию от необходимости платить! «Акционеры ЮКОСа» все равно смогут арестовывать имущество России повсюду в мире, гоняться за российскими кораблями, самолетами, российскими авуарами – ссылки на Конституцию в большинстве случаев не помогут!

С одной стороны – это все верно; да, изменение полной гарантии избавления от неприятностей не дает. Но нам всего лишь нужно посмотреть на ситуацию глазами простого питерского гопника — и попытаться понять его логику. Она элементарна и убедительна: да, гарантий нет, ладно; но ведь позиция России в данном споре при переделанной Конституции станет хоть немного, но сильнее? «Решалам» можно будет ссылаться на это и по крайней мере затягивать решения и всячески путать буржуинов? Ответ – да.

Ну а раз так – делаем! Что Конституция – пустая бумажка, толку от нее все равно никакого, что она есть, что ее нету… А тут – хоть какое-то подспорье для пацанов, бабло для общака (на языке Путина — «бассейн») придержать. Дело СВЯТОЕ. Есть что возразить? Возразить нечего.

Вы спросите: ну а зачем же тогда вся прочая вакханалия – госсоветы, идеалы предков, боги государствообразующего народа, правильный рецепт салата Оливье, брак мужчины и женщины и т.п.? Только для одного. Ведь в самый канун решения по ЮКОСу вдруг начинать спешно принимать поправку про «приоритет внутреннего» — это, говоря языком современного ФСБ, было бы «галимое палево». В России-то, понятно, на гундеж двух с половиной умников всем накласть с прибором – но вот за бугром по этому поводу могли бы нежелательно возбудиться. Поэтому и решили поправку «замылить». И всё, вот и все резоны.

Отсюда же, кстати, и невероятная спешка – «поправки должны быть приняты немедленно». Если б речь шла о «….-надцатом сроке» Пересидента – торопиться было бы совершенно некуда, до истечения срока полномочий – аж 4 года, по российским меркам – вечность. А вот решение по 50 млрд. долл. вот-вот вступит в силу! Россия подала апелляцию в Верховный суд Голландии, там обычно не торопятся, но – если захотят, могут ее отклонить хоть завтра. И тогда – всё, пойдут аресты. ПОЭТОМУ Путин так торопится.

А что там ЕЩЕ придворные идиоты впишут в дурацкую бумагу – его не волнует от слова «совсем». Хотите «идеалы предков»? Ради бога. Было бы «идеалы потомков» — пропустил бы и это. Ему наплевать. Это не презрение к закону – это презрение к народу, который сломлен, раздавлен и не в состоянии не то что сопротивляться, но даже возражать на что бы то ни было.

Интеллигенты тут взвоют тихо – «но нельзя же просто ради бабок… полностью искорежить договор… конституция – это ведь своего рода договор, между властью и народом… что власти можно, чего нельзя…» МОЖНО! Нет никакого договора.

И никогда не было. Не заслужили.