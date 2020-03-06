В Екатеринбурге день смерти Сталина отметили салютом

06.03.2020, 4:30, Разное

В Екатеринбурге устроили салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.

«Самый страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине, не должен забываться. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — заявили члены инициативной группы, организующей торжества.

Акцию поддержал и губернатор Свердловской области, который назвал смелой и откровенной идею активистов.

По данным общества «Мемориал», жертвами сталинских репрессий стали около 13 млн человек. По данным Музей истории ГУЛАГа через лагеря в период правления Сталина прошли порядка 20 млн человек. Казнены, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,3 млн человек.

Екатеринбург стал первым городом в России, где годовщине смерти Сталина решили придать праздничный окрас.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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