Мнение: Рассадник

06.03.2020, 4:11, Разное

Судя по заявлению Собянина, Москва (город) все-таки будет готовиться к эпидемии. Как всегда, бодрость в голосе и уверения, что враг не пройдет, но в таких делах уверенность всегда выглядит натужной.

Ключевая проблема мегаполисов — нелегалы. В Петербурге при официальной численности населения в 5 млн человек реальная численность порядка 7 млн. И это не только люди с пригородов, но и весьма мощные группы иностранцев-гастарбайтров. Значительная часть из которых — откровенные нелегалы. В Москве, по-видимому, ситуация еще хуже.

Чем плохо такое положение дел, догадаться нетрудно. Нелегалы в принципе стараются "не высовываться" и идут на контакты с любыми структурами страны пребывания крайне неохотно, предпочитая все свои проблемы решать в собственной среде. Медицинские в том числе. Живут при этом все эти люди предельно скученно в весьма нечеловеческих условиях. Что произойдет, когда заражение коснется этой среды, представить несложно — будет массовый очаг заражения, который расползется в считанные дни.

Если же учесть, что целые отрасли мегаполисов захвачены этими группами — транспортная, торговая, строительная, то один водитель одной маршрутки может развезти вирус по огромной площади. Наградив им сотни пассажиров за раз. Ну, а как все эти люди проходят медицинские осмотры перед выездом в рейс, догадаться несложно. Число целых конечностей примерно совпадает с нормативом, хотя бы один глаз открывается и можешь сидеть, не падая — годен. Следующий. То же с продавцами, строителями и всеми остальными.

Это — ключевая угроза и практически похоронный марш для любой стратегии защиты мегаполиса. Не знаю, как за рубежом — об этом пусть голова болит у тамошних властей. Но в наших условиях никакие уверения на самых высоких уровнях не убедят, что все о'кей. Просто потому что это не так.