Мнение: Скандал в ОПЕК

06.03.2020, 4:05, Разное

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в Вене закончился скандалом, который все стороны предпочли замять….

Арабские страны предлагали сократить добычу нефти на 1,2 или даже 1,5 млн барр /сут. Новак в ответ предложил продлить старое соглашение. То есть не предпринимать никаких дополнительных мер вообще.

Видимо, разговор был не простой, и Новак покинул заседание Комитета еще до его завершения. Потом, в Москве, он сказал, что сделал это «планово» — но кто ж в это поверит…

Цены на нефть отреагировали на демарш Новака падением больше чем на 1%.

Очевидно, Новак не имел полномочий принимать иного решения на Комитете. Возможно, арабы поставили ему ультиматум, что разорвут соглашение полностью — пусть нефть улетит к $30 или $20. И Новак срочно полетел к Путину за консультациями.

Точно на такой же шантаж Россия поддалась в 2016, когда заключалось первое соглашение. И Новак точно так же прерывал свой визит и летал к Путину.

Что ж, смотрим, дрогнет ли «правильный пацан» в Кремле на этот раз…

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Источник: СерпомПо



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