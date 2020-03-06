На борту лайнера, вставшего на карантин у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян

06.03.2020, 3:54, Новости дня

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. Все они являются членами экипажа. Об этом СМИ сообщили представители компании-оператора судна Princess Cruises.

Дипломаты пресс-службы посольства РФ в США ожидают от американских властей подтверждения этой информации.

Ранее в Калифорнии была зафиксирована первая смерть человека от коронавируса. По сведениям местных властей, погибший мог заразиться, находясь на борту Grand Princess в период с 11 по 21 февраля текущего года.

Изначально круизный лайнер направлялся в город Энсенада в Мексике, но 4 марта компания решила развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы проверить пассажиров и членов экипажа на коронавирус.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане объявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 97,3 тысячи человек, скончались 3348 человек.

Для борьбы с проникновением коронавируса COVID-19 в Россию правительство ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эти страны, сообщает РИА Новости.